Погода на 27 августа в Тюмени: потепление, без осадков

В Тюмени ожидается потепление, без осадков. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 27 августа, порадовав нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня, и небо в Тюмени покроется тучами, которые продержатся до вечера. Осадков не ожидается.

Температура воздуха ночью будет плюс 12 – 13 градусов, днем – плюс 22. Вечером столбики термометров покажут 16 – 17 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

В этот день почитается память пророка Михея. Наши предки заметили, что, если в этот день тихий ветер, то осень будет ясной. А вот если Михей с бурей – к ненастному сентябрю. В прежние времена в этот день наблюдали за журавлями: если они уже улетают в теплые края, то к середине октября мороз будет, а если нет – то зима позже придет.