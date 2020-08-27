На улицах Чаркова и Профсоюзной в Тюмени отключат светофоры. Фото - pixabay.com.

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 27 августа, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Горького и Харьковской, Профсоюзной и Котельщиков, на улице Северной, 1 и у школы № 15, с 9.00 до 13.00 – на пересечении улиц Рабочей и Колхозной, а также с 13.00 до 17.00 – на пересечении Чаркова и Матмас.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.