Тюменец сломал челюсть пьяному мужчине, заснувшего у него в домике. Фото - pixabay.com.

В дежурную часть голышмановской полиции поступило сообщение от сотрудников больницы. Медики рассказали, что к ним за помощью обратился 32-летний житель одного из сел округа, у него сломана нижняя челюсть.

В день происшествия потерпевший зашел в домик работника, ухаживающего за скотом, расположенного в 12 километрах от села Ражево. Мужчина увидел, что никого нет, и стал там распивать спиртное. Однако спустя некоторое время вернулся скотник и, увидев незнакомца, попытался прогнать его.

– Тот не стал уходить, между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый ударил оппонента кулаком в лицо, сломав ему челюсть. 47-летний тюменец задержан, – рассказали в пресс-службе регионального МВД по Тюменской области.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.