«Оставила рюкзак в примерочной». В Ишиме у девушки украли крупную сумму денег

В Ишиме у девушки украли крупную сумму денег. Фото - УМВД по Тюменской области.

В дежурную часть ишимской полиции с заявлением о краже 20 тысяч рублей обратилась жительница Сладковского района. Девушка рассказала, что находилась в магазине одежды в одном из торговых центров города и в примерочной забыла рюкзак с деньгами. Позже она вернулась в магазин, однако кошелька так и не нашла.

Установить личность подозреваемой в краже полицейским помогла запись с камер видеонаблюдения. Ею оказалась 34-летняя неработающая уроженка Сорокинского района. Стражи порядка задержали подозреваемую в ее квартире.

– Она пояснила, что увидела в чужой сумке крупную сумму денег, взяла кошелек, а рюкзак передала сотрудникам магазина. Похищенные деньги фигурантка планировала потратить на личные нужны, но не успела. Кошелек с деньгами изъят и возвращен законной владелице, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, которое грозит тюменке, – лишение свободы на срок до пяти лет. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.