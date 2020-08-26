Тюменкая пенсионерка, которую сбил молодой автомобилист на Республики, скончалась в больнице. Фото - pixabay.com.

В Тюмени скончалась пенсионерка, которая накануне, 25 августа, попала под колеса автомобиля. Трагичное дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Республики.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента, пожилую женщину доставили в областную клиническую больницу № 2 с тяжелыми травмами. Спасти жизнь престарелой тюменки не удалось. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего дорожного инцидента.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в 80-летняя пенсионерка пострадала в ДТП на улице Республики. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 сбил женщину, когда она переходила дорогу вне пешеходного перехода. За рулем отечественной легковушки находился 21-летний молодой человек, водительский стаж которого составляет один год. Он ехал по автобусной полосе. Остальные водители пропустили пожилую женщину.

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