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В Тюмени требуют закрыть бургерную Тимати

Заведение не выполняет рекомендаций Роспотребнадзора
Вадим БегунВадимБегун
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В Тюмени требуют закрыть бургерную Тимати.

В Тюмени требуют закрыть бургерную Тимати.

Фото: Вадим Бегун

В Тюмени могут временно закрыть несколько кафе и столовых. Все они не выполняют антикоронавирусных рекомендаций Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства обследовали 73 предприятия общественного питания. В некоторых заведениях не было дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, там не проводили термометрию и анкетирование работников. В большинстве случаев замечания устранены незамедлительно. Например, расставлены столы с соблюдением социального дистанцирования. Однако есть нарушители, которым, скорее всего, грозит временное закрытие.

– В настоящее время составлены протоколы о временном запрете деятельности «Шашлычной № 1 (ул. Дружбы, 76), столовой «Колхети» (Бабарынка, 1, корп. 2), столовой «Огонек» (Привокзальная, 15, стр. 1), а также Black Star Burger (Ленина, 46). Материалы направлены в районные суды для вынесения решений, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что ранее суд на 10 суток приостанавливал деятельность предприятия общественного питания Sweelok (ул. Ямская, 8). Сейчас там проводят проверку устранения обстоятельств, которые послужили основанием для приостановления деятельности.

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