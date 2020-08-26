Тюменцев вакцинируют от гриппа в сжатые сроки. Фото - Дмитрий Уженцев, пресс-служба ОБ №3.

Тюменская область получила 340 тысяч доз вакцины от гриппа для взрослых. Об этом на заседании областного оперативного штаба по профилактике коронавируса сообщила директор регионального департамента здравоохранения Наталья Логинова.

– Вакцина уже распределяется по медицинским учреждениям. Поступление вакцины для детей ожидается в ближайшее время. Прививочная кампания должна пройти в сжатые сроки, у нас для этого все готово, – заявила Логинова.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала, как уберечь себя от заболевания гриппом. Напомним, что грипп начинается внезапно, инкубационный период составляет от нескольких часов до 2 суток. У больного повышается температура тела до 38 – 40 градусов, характерны озноб, головная и мышечные боли, боль в глазных яблоках, особенно при взгляде вверх, сухой болезненный кашель.

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