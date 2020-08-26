Тюменцу, который носил с собой сверток с героином, «светит» 15 лет тюрьмы. Фото: Ольга Крыльцова

На территории Тюмени продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Мак». В этот раз оперативники задержали местного жителя, который носил с собой героин.

При проверке документов мужчина занервничал, это и вызвало подозрение у стражей правопорядка. Полицейские решили досмотреть горожанина. В присутствии понятых они изъяли у тюменца сверток, в котором находилось, предположительно, наркотическое вещество.

– Свою вину 31-летний ранее судимый безработный задержанный отрицать не стал и пояснил сотрудникам полиции, что запрещенное вещество приготовлено к сбыту. Эксперты-криминалисты установили, что вещество является наркотическим – героин, общей массой около двух граммов, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время фигурант задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.