Часть улицы 50 лет ВЛКСМ закроют в Тюмени. Схема предоставлена департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В Тюмени на проезжей части улицы 50 лет ВЛКСМ на участке от пересечения с улицей Максима Горького до пересечения с улицей Салтыкова-Щедрина с 27 по 31 августа будет прекращено движение автомобилей. Произойдет это в связи с капитальным ремонтом сетей теплоснабжения.

– Убедительная просьба обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения, – сказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве также сообщили, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам Максима Горького и Мориса Тореза.