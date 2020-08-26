Следователи рассказали, как в центре Тюмени погибли строители. Фото - "ЧС Тюмень".

В Тюмени сегодня, 26 августа, на территории строящегося объекта на улице Первомайской произошла трагедия. Здесь обнаружили тела двух рабочих, 29 и 35 лет. По данному факту следователи проводят процессуальную проверку.

– По предварительным данным, мужчины обшивали фасад дома, находясь в строительной люльке. В процессе работ трос тележки оборвался, рабочие упали с высоты пятого этажа на землю, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Они устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, назначено проведение судебных экспертиз, опрашиваются очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Об этом случае в социальных сетях рассказали очевидцы (подробнее)