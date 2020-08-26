В Тюмени историческое здание продают за один рубль. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени продают здание бывшей городской хирургической больницы, которое находится на улице Даудельной, 1. За историческое строение просят всего один рубль, однако земельный участок, расположенный под ним, обойдется дороже.

По информации департамента имущественных отношений Тюменской области, который объявил о приватизации госимущества, здание в 454 квадратных метра является объектом культурного наследия регионального значения «Городская хирургическая больница». Цена ему – один рубль. А вот земельный участок под ним площадью 1,8 тысячи «квадратов» оценивается дороже – в 11,6 миллиона рублей.

Фото - 2ГИС.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 22 сентября, победителя определят 25 сентября. Сумма задатка составляет 2,3 миллиона рублей.