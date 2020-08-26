Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 августа 2020 года увеличилось на 49 человек. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 49 и составило 7 528 человек.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 18 человек выздоровели (за весь период выздоровели 6893), шесть детей (заболели за минувшие сутки), девять пациентов – на ИВЛ (из общего числа болеющих), 445 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 593 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в регионе скончались 30 пациентов с COVID-19. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.

За последние сутки в России выявлено 4 676 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 115 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 403 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 970 865 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 683 летальных исхода, выздоровели 786 150 человек.