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Тюменец на автобусной полосе сбил старушку, перебегавшую дорогу

Мужчина имеет небольшой водительский стаж
Вадим БегунВадимБегун
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Тюменец на автобусной полосе сбил старушку, перебегавшую дорогу.

Тюменец на автобусной полосе сбил старушку, перебегавшую дорогу.

Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени накануне, 25 августа, 80-летняя пенсионерка пострадала в ДТП на улице Республики. Водитель автомобиля ВАЗ 2107 сбил женщину, когда она переходила дорогу вне пешеходного перехода.

– За рулем отечественной легковушки находился 21-летний молодой человек, водительский стаж которого составляет один год. Он ехал по автобусной полосе. Остальные водители пропустили пожилую женщину, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также сообщили, что это не единственный дорожный инцидент, который произошел вчера. Так, на улице Чаплина 74-летняя женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и также угодила под колеса автомобиля Nissan Qashqai, передает «МегаТюмень».

ДТП