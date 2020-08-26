В Тюмени 19-летняя подруга пенсионера обокрала жену мужчины, пока та лежала в больнице. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступило заявление от местной жительницы. Женщина пояснила, что из ее квартиры пропали ювелирные изделия.

Потерпевшая несколько дней провела в больнице. Во время отсутствия супруги 60-летний мужчина познакомился с девушкой и пригласил ее к себе. Они выпивали алкоголь, в какой-то момент новая знакомая отлучилась в ванную, а после заглянула в спальню. На тумбочке она заметила шкатулку.

– Воспользовавшись нетрезвым состоянием хозяина квартиры, злоумышленница положила себе в карман золотые украшения на сумму около 120 тысяч рублей. Выписавшись из больницы, потерпевшая вернулась домой и обнаружила пропажу, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Вскоре оперативники задержали 19-летнюю местную жительницу. Девушка попыталась избавиться от похищенного, выбросив его около отдела полиции. Стражи правопорядка изъяли часть золотых украшений. По данному факту возбуждено уголовное дело, девушке грозит до пяти лет тюрьмы. В настоящее время фигурантка находится под подпиской о невыезде.