«Комок тряпок и жира». Крупный засор стал причиной разлива стоков у Гилевской рощи

Крупный засор стал причиной разлива стоков у Гилевской рощи. Фото - "Росводоканал Тюмень".

В Тюмени сегодня, 26 августа, ночью специалисты устраняли засор на сетях водоотведения на улице 50 лет Октября в районе Гилевской рощи. Оказалось, что виноваты в инциденте сами местные жители, которые не в состоянии донести мусор до контейнеров.

– Крупный засор коллектора стал причиной выхода стоков на дорогу. Аварийные бригады оперативно промыли сети и устранили последствия разлива. Свободному проходу стоков по коллектору препятствовал крупный комок из тряпок и жира, – сообщил заместитель главного инженера «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.

В компании напомнили, что основная причина засоров на сетях – это несоблюдение правил пользования канализацией. Зачастую горожане в унитаз сливают жир, выбрасывают остатки пищи, одноразовые салфетки, остатки строительных смесей, а также наполнители туалетов для животных и многое другое.