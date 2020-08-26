«Появилась опасность обрушения». В Тюмени расселят жильцов аварийного дома

В Тюмени эвакуируют жильцов аварийного дома. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.

В Тюмени жилой дом на улице Мелиораторов, 1а признали зоной вероятной чрезвычайной ситуации. Установленные в трещинах здания сигнальные маяки отметили опасную динамику: появилась опасность обрушения.

– В подобных случаях предусмотрен отлаженный рабочий механизм. Сейчас всем желающим предложат заселиться в гостиницу «Колос». В ближайшее время будет решаться вопрос, подлежат ли строительные конструкции дома восстановлению. Дом огородят по всему периметру, чтобы туда никто не попал. Охрану общественного порядка обеспечит полиция, – сообщили в пресс-службе администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что скоро состоится встреча с жителями, на все их вопросы ответят уполномоченные специалисты. Им сообщат, какие меры и последующие шаги будут предприняты для решения проблемы.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Жуковского, 28 установлена зона вероятной чрезвычайной ситуации. Такое решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города. Общежитие, в котором живут десятки людей, покрылось трещинами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тюменцев срочно эвакуируют из общежития на Мысу: стены дома покрылись трещинами

На ближайшее время вынужденных переселенцев поселят в местной гостинице (подробнее)