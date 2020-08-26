Признал вину: тюменцу, сбившему на автокране 15-летнюю девочку, грозит большой срок

Тюменцу, сбившему на автокране 15-летнюю девочку, грозит большой срок. Фото - соцсети.

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении машиниста автокрана, принадлежащего ООО «ПСК ТРИК». Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Вечером 20 июля 2020 года водитель на улице Губернской ехал со скоростью более 80 километров в час и на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 15-летнюю девочку. От полученных травм она скончалась на месте.

– Обвиняемый признал свою вину в ДТП. После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела направят в Калининский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Стоит отметить, что виновнику происшествия грозят принудительные работы на срок до четырех лет или лишение свободы на срок до пяти лет. Кроме того, ему могут запретить занимать определенные должности на три года.

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