В Тюмени начальник отдела крупной компании похитил 91 телефон. Фото - pixabay.com.

В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в крупном мошенничестве с использованием служебного положения.

Как следует из материалов уголовного дела, тюменец с сентября 2017 года по март 2019-го, работая руководителем группы связи, а затем начальником отдела системы связи одной из крупных компаний, незаконно заключал с оператором связи договоры. Предприятию поставляли сотовые телефоны Apple iPhone, Huawei Honor и Samsung.

– Получив 91 телефон общей стоимостью свыше 4,6 миллиона рублей, он своей организации их не отдал, а похитил, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, с него взыскали в счет возмещения ущерба всю сумму похищенных средств.