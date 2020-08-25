В Тюмени молодой человек ограбил два ювелирных салона на 300 тысяч рублей. Фото - УМВД по городу Тюмени.

В полицию областного центра поступила информация от двух представителей сети ювелирных магазинов. Оказывается, неизвестный под предлогом просмотра товара похитил ювелирные украшения и скрылся. Стражи порядка, осмотрев места преступлений, поняли, что хищение совершил один и тот же человек.

В ходе следственных мероприятий эксперт-криминалист для идентификации снял с витрин оставленные злоумышленником отпечатки пальцев. Сотрудники уголовного розыска городской полиции, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили личность подозреваемого и задержали 28-летнего местного жителя.

– Молодой человек признался, что, посещая ювелирные магазины, он целенаправленно просил консультанта показать дорогостоящие изделия, после чего, воспользовавшись удобным случаем, совершал хищение. Драгоценности он сдавал в ломбард, а деньги тратил на личные нужды. Общая сумма ущерба для ювелирных магазинов составила около 300 тысяч рублей, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина, добавив, что возбуждено уголовное дело.