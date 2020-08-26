Молодой человек обокрал тоболяка, с которым живет его мать. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции от жителя поселка Сетово поступило сообщение о том, что у него похитили бензопилу и триммер. Общая сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что накануне пропажи имущества к заявителю приезжал сын сожительницы, проживающий в Ярковском районе.

– Пасынок продал похищенное местным жителям, после чего уехал домой. По месту жительства оперативники задержали 26-летнего подозреваемого и доставили в тобольский отдел полиции. Селянин свою вину признал и пояснил, что вырученные 2 500 рублей потратил на покупку алкоголя, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.