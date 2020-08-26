Погода на 26 августа в Тюмени: ночью и днем ожидается дождь

В Тюмени ночью и днем ожидается дождь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 26 августа, весь день в Тюмени будет облачным. Ночью ожидается дождь. Утром – без осадков. Днем снова пойдет дождь, который ближе к вечеру должен ослабнуть.

Температура воздуха ночью будет плюс 15 градусов, днем – плюс 20 – 21. Вечером столбики термометров покажут 14 – 16 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

26 августа почитается память святителя Тихона Задонского, чудотворца. Наши предки в этот день прибирались в сараях и погребах, чтобы к зимним хранилищам не привились осенние гнили. Наблюдали в этот день за рябиной: если цветение рябины позднее, можно ожидать долгой и теплой осени.