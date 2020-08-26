Тюменская пенсионерка отдала мошеннику 200 тысяч рублей ради компенсации за БАДы. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступил звонок от 69-летней пенсионерки. Пожилая женщина сообщила, что ее обманули и похитили деньги.

Потерпевшей на сотовый телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником государственного учреждения. Под предлогом выплаты компенсации за купленные ранее лекарства он похитил около 200 тысяч рублей. Доверчивая пенсионерка сама перевела ему все свои накопления.

– Неизвестный, владея информацией о приобретении БАДов для лечения, убедил женщину в том, что продукция, которую она заказывает, некачественная и продается мошенниками. Для того чтобы вернуть стоимость продукции, ей необходимо перевести страховку, транспортные и другие расходы. Злоумышленник заверил жертву, что все суммы будут возвращены, – рассказала пресс-секретарь Управления МВД по городу Тюмени Алина Ларина.

В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личность злоумышленника. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.