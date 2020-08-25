Подростки убрали с улиц Тюмени более пяти тысяч мешков мусора

Подростки убрали с улиц Тюмени более пяти тысяч мешком мусора. Фото - ТГМЦ.

В Тюмени подвели итоги трудового лета. За два месяца были проведены четыре смены, трудовой опыт получили 4 585 мальчишек и девчонок.

На улицах города подростки собрали 5 562 мешка мусора. К тому же было изготовлено 250 единиц реквизита для праздничного шествия парада Победы следующего года, проведено 16 онлайн-экскурсий по областному центру, 136 занятий на спортивных площадках города, 15 концертов в лагерях дневного пребывания и 95 игровых программ во дворах.

– В этом году в рамках «Отрядов мэра» было представлено 48 различных направлений деятельности. Наряду с уже привычными специальностями, появились три новых направления: помощник юриста, помощник архивариуса и демонстратор одежды. Вы все справились со своими трудовыми задачами на отлично! У нас чистый, красивый город. В этом есть и ваша заслуга, – отметил директор городского департамента по спорту и молодежной политике Евгений Хромин на церемонии закрытия трудового сезона.

Организаторы отмечают актуальность и востребованность проекта. Многие подростки, попробовав самостоятельно трудиться в «Отрядах мэра», возвращаются сюда снова. Их привлекает не только возможность заработать, но и общее важное дело и дружеская атмосфера.