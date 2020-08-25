Тюменка не могла переехать в другой город из-за огромного долга по коммуналке. Фото - УФССП по Тюменской области.

Жительница Тюмени задолжала коммунальным компаниям 220 тысяч рублей. Из-за огромного долга женщина, желавшая покинуть город, не смогла продать свое имущество.

– Горожанка упорно игнорировала исполнение решения суда, пока не столкнулась с последствиями. Дело в том, что в связи с переездом в другой город ей срочно надо было продать квартиру и автомобиль. При оформлении документов на продажу в Росреестре она узнала, что наложен запрет на регистрационные действия, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что должнице пришлось экстренно искать деньги, чтобы полностью оплатить долг, а также семь процентов от суммы исполнительского сбора. Таким образом, исполнительное производство было окончено фактическим исполнением, тюменка смогла беспрепятственно продать свое имущество.