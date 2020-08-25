В Тобольске полицейские задержали мужчину с наркотиками в носке. Фото - pixabay.com.

Транспортные полицейские Тобольска задержали 39-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Мужчину доставили в отдел для досмотра. Стражи порядка обнаружили у горожанина два свертка с порошком, которые тот спрятал в носке.

– Результаты исследования показали, что изъятое вещество является наркотическим средством, содержащем в своем составе производное наркотического средства «N-метилэфедрон», массой 0,2 грамма. Это значительный размер, – сообщила пресс-секретарь Тюменского ЛО МВД на транспорте Ольга Гультяева.

Мужчина рассказал, что сверток с наркотиком он приобрел для личного употребления. Часть употребил сразу, остальное спрятал в носок. Дознаватели возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело.