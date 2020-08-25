В Тюмени стал доступен новый сервис доставки для малого бизнеса. Фото - МТС.

МТС и платформа Briskly запустили сервис онлайн-заказов и доставки от частных производителей, несетевых магазинов и кафе, которые принимают платежи через МТС Кассу.

Торговые точки-пользователи МТС Кассы получили возможность создать свою витрину на площадке briskly.online с интегрированной оплатой и доставкой. Покупатели могут заказывать и оплачивать еду из кафе и магазинов в приложении для сканирования и оплаты товаров B-Pay. Доставляют заказы партнеры сервиса: Яндекс.Такси, Gett и такси Maxim.

Для подключения услуги магазину необходимо заполнить заявку на сайте Briskly. Сервис загружает данные из МТС Кассы и автоматически создает онлайн-витрину из ассортимента торговой точки в приложении B-Pay.

Как отметил директор по продукту МТС Кассы Сергей Музыкантов, решение МТС Кассы и Briskly позволяет несетевой рознице и общепиту открыть интернет-витрину и привлечь покупателей через новый канал продаж. При этом компаниям не придется самостоятельно создавать интернет-магазин и организовывать доставку – эти задачи возьмет на себя сервис. Даже в небольших городах предприниматели могут нарастить покупательскую базу и подстроиться под удобный формат для клиентов.

Ранее МТС Касса запустила сервис, который помогает продуктовым магазинам формата «У дома» принимать заказы в приложении Rate&Goods.