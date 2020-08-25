На озере Алебашево в Тюмени достраивают площадку для отдыха. Фото - Комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации.

В Тюмени на озере Алебашево завершается обустройство площадки для отдыха. На берегу уже установили трибуны для зрителей, небольшой пирс и понтон. Теперь здесь могут проходить мероприятия на 50 человек.

– Этот уголок станет кусочком мозаики комфортной городской среды. Для посетителей event-парка появится место, где можно посидеть передохнуть или стать зрителем во время проведения спортивных и развлекательных мероприятий. Инициаторы проекта решили провести еще и озеленение территории, прилегающей к трибунам. В ближайшие дни здесь появится несколько ив, – сообщили в Комитете по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации города Тюмени.

В ведомстве отметили, что в отборе проекта «Инициативное бюджетирование» участвовали 14 проектов. Они предусматривали устройство детских, спортивных площадок, площадок для выгула домашних животных, а также устройство архитектурных объектов. Из них было отобрано десять.