В Тюменской области откроют охоту на пернатую дичь. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области сезон осенней охоты на пернатую дичь откроется в последнюю субботу августа. Он будет действовать до 31 октября. Все желающие могут добывать водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь.

– Охотники обязаны соблюдать установленные сроки охоты, так как их нарушение влечет лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет. Также они должны иметь при себе разрешение на добычу, охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия, – сообщила ведущий консультант Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области Елизавета Райдер.

В ведомстве подчеркнули, что желающие поохотиться, к тому же, должны неукоснительно соблюдать требования техники безопасности при обращении с огнестрельным оружием.