Стал известен лучший педагог Тюменской области в 2020 году. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

Учитель начальных классов тюменской гимназии № 5 Анастасия Камитова победила в конкурсе «Педагог года Тюменской области 2020». В каждом испытании женщина делала акцент на формировании эмоционального интеллекта учащегося.

Конкурс «Учитель года» впервые прошел в формате онлайн. В нем приняли участие 77 учителей, воспитателей, психологов и дефектологов. К тому же, предусмотрели отдельную номинацию и для молодых педагогов. Приз зрительских симпатий получила учитель начальных классов ишимской средней школы №12 Ксения Ткаченко.

Все участники конкурса получили в подарок от профсоюза работников образования туристические путевки. Награды победителям вручил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает тюменский оперштаб.