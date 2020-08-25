На ишимском мясокомбинате прокомментировали информацию о запрещенных веществах в колбасе. Фото - pixabay.com.

Накануне, 24 августа, управление Россельхознадзора сообщило о том, что в колбасных изделиях ишимского мясокомбината найдена микробная трансглутаминаза – по сути, вещество запрещенное. Производителю выдали предписание о прекращении действия декларации. На предприятии отреагировали на это заявление.

– О том, что трансглутаминаза запрещена в пищевой промышленности, нам, безусловно, известно. Поэтому мы не применяем её в производстве нашей продукции. Другой вопрос – это состав специй. В колбасе «Южная» используются комплексные специи, состоящие из ряда компонентов. Это приоритетная версия попадания трансглутаминазы в продукт, – сообщил директор ООО «Ишимский мясокомбинат» Иван Рыбаков.

Он отметил, что хотя это пока версия, компания уже приняла меры по упреждению подобных ситуаций – штрафные санкции для поставщиков специй и ежеквартальная экспертиза продукции. Рыбаков также заявил, что это проблема всей пищевой промышленности, в том числе в Европе.

СПРАВКА «КП»

Микробная трансглутаминаза – это фермент, имитирующий действие природной трансглутаминазы и вырабатывающийся микробами в промышленных масштабах. Микробная трансглутаминаза, в нарушение установленных требований к безопасности продовольственной продукции, широко используется при производстве колбасных изделий, в молочной, рыбной, хлебопекарной промышленности. Она позволяет снизить себестоимость и увеличить выход готовой продукции на 8 – 15% за счёт большего количества воды во вновь образованной белковой структуре.