В пришкольных лагерях Тюменской области отдохнули 60 тысяч детей. Фото - "Оперативный штаб. Тюмень".

В пришкольных лагерях Тюменской области завершилась третья смена. Более 400 региональных школ провели три летние смены по две недели, несмотря на ограничительные меры.

В пришкольных лагерях строго соблюдались все меры безопасности: утром детям измеряли температуру, обрабатывали руки антисептиками, помещения школ регулярно дезинфицировали, использовали приборы для обеззараживания воздуха.

– Каждая школа разработала свою программу и подготовила тематические мероприятия, большая часть которых проходила на свежем воздухе. В этом году бесплатно смогли отдохнуть дети медработников и сотрудников социальных учреждений, которые работали в режиме особых условий труда в связи с пандемией, – сообщили в тюменском оперштабе.