В Тюменской области от коронавируса скончалась пенсионерка. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области – очередная жертва новой коронавирусной инфекции. На этот раз умерла местная жительница пенсионного возраста.

– Несмотря на усилия врачей, скончалась женщина 63 лет с быстро прогрессирующей двусторонней пневмонией на фоне ряда хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 30 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области.

Там также рассказали, что за минувшие сутки выявлен 51 новый случай заболевания (всего с начала пандемии – 7 479), 15 человек выздоровели (за весь период выздоровели 6 875), четыре ребенка заболели (за минувшие сутки), девять пациентов – на ИВЛ (из общего числа болеющих), 507 человек остаются под медицинским наблюдением, 3 426 человек находятся на перевахтовке.