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Под Тюменью произошла страшная авария, есть жертвы

На месте ДТП работают автоинспекторы
Вадим БегунВадимБегун
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Под Тюменью произошла страшная авария, есть жертвы.

Под Тюменью произошла страшная авария, есть жертвы.

На Салаирском тракте сегодня, 25 августа, произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. На 15-м километре автодороги столкнулись «Газель» и автомобиль Chevrolet.

– По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу. В результате происшествия мужчина погиб. Не выжила и его пассажирка, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время устанавливаются личности погибших. На месте дорожного инцидента работают сотрудники ГИБДД, выясняя обстоятельства ДТП.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что сегодня ночью на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск автомобиль Toyota сбил мужчину. К сожалению, пострадавший скончался от полученных в результате ДТП травм. Как стало известно, погибший был жителем Тобольского района.

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