В Тюмени ликвидируют стихийные рынки. Фото - портал "Тюмень - наш дом".

В Тюмени потихоньку избавляются от стихийных рынков. С июня в отношении нарушителей составили 200 протоколов, у них забрали более пяти тысяч килограммов продукции. Только за полгода стихийщики пополнили городскую казну на полтора миллиона рублей.

Накануне, 24 августа, инспекторы провели очередной рейд на улице Ямской. Одну из точек они не обнаружили на пути следования – видимо, «овощным бизнесменам» надоело платить штрафы.

– Мы выезжаем с сотрудниками Роспотребнадзора дважды в неделю. В их полномочия входит изъятие и конфискация по решению суда подобного товара. Это предусмотрено статьей о торговле некачественной, опасной продукцией. Такая продукция не имеет маркировки, документов, подтверждающих ее безопасность, – отметил заведующий сектором административной практики департамента потребительского рынка Владимир Яковлев.

Наказание неотвратимо, и продавцам стихийных рынков доказывают это постоянно. Каждый раз специалисты департамента потребительского рынка стараются довести дело до логического конца, даже когда продавец не хочет предъявлять паспорт.