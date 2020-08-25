Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 августа 2020 года увеличилось на 51 человека. Фото - pixabay.com.

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 августа 2020 года. Количество заболевших увеличилось на 51 и составило 7 479 человек.

За последние сутки в России выявлено 4 696 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 26,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 120 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 6 652 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 966 189 случаев ковида в 85 регионах. За весь период зафиксировано 16 568 летальных исходов, выздоровели 779 747 человек.