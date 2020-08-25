Прокуратура потребовала привести в нормативное состояние колонку в тюменском селе. Фото - прокуратуры Тюменской области.

Прокуратура потребовала в селе Велижаны Нижнетавдинского района привести в нормативное состояние колонку, которая протекает и проржавела. Информация о том, что жители рискуют остаться без воды, появилась в одном из местных пабликов в социальной сети «ВКонтакте» накануне, 24 августа.

– Прокуратура района незамедлительно организовала проверку данной информации. Установлено, что колонка, о которой шла речь, является скважиной. Она протекает и покрыта ржавчиной, что недопустимо, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сегодня, 25 августа, районное ведомство внесло главе Велижанского сельского поселения представление о приведении скважины в нормативное состояние. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.