Внедорожник сбил тюменку в инвалидном кресле. Скриншот из видео.

В районе торгово-развлекательного центра «Премьер» в Тюмени накануне, 24 августа, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием инвалида. Здесь иномарка Toyota RAV4 сбила женщину с ограниченными возможностями здоровья, которая находилась в инвалидной коляске.

– Женщина, инвалид первой группы, двигалась по переходу с мужчиной-колясочником. В этот момент их сбил автомобиль. По словам водителя, она поворачивала и не заметила людей на пешеходном переходе, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что в настоящее время обстоятельства дорожного инцидента выясняются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск сегодня, 25 августа, ночью произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Здесь автомобиль Toyota сбил мужчину. К сожалению, пострадавший скончался от полученных в результате ДТП травм. Как стало известно, погибший был жителем Тобольского района.

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