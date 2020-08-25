Тюменец лишился «Крайслера» из-за долгов по алиментам. Фото - УФССП по Тюменской области.

В Тюмени 43-летний местный житель лишился автомобиля Chrysler. Cедан передали его бывшей супруге в счет погашения долга по алиментам: с женщиной живут двое несовершеннолетних сыновей горожанина.

– Задолженность составила почти 600 тысяч рублей. Отец оплачивал алименты от случая к случаю и не в полном объеме. Изучив имущественное положение должника, сотрудники установили, что мужчина официально не трудоустроен, денег у него нет, однако в собственности имеется автомобиль, – рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В отношении машины было вынесено постановление о запрете регистрационных действий, а позже выставлено требование предоставить авто для ареста. Приставы нашли этот автомобиль, составили акт описи-ареста имущества, изъяли транспортное средство и отправили на спецстоянку для дальнейшей реализации.

Машину продать не удалось, и ее передали экс-супруге должника. Как только мужчина расстался с автомобилем, он устроился на работу.