Тюменцы почти в два раза чаще стали травиться наркотиками. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области общее количество отравлении наркотическими веществами за первое полугодие 2020 года увеличилось на 46,9% (119 случаев против 81). Неутешительную статистику привели в региональном наркологическом диспансере.

Так, на первом месте – это отравления опиатами – 75,2% (91 случаи ). Чаще всего страдают от метадона – 61 случай (67%). К тому же, отмечается рост количества отравлении наркотиками со смертельным исходом (на 27 человек в сравнении с прошлым годом). В медучреждении отметили, что смертельные отравления произошли от опиатов – 87,1% (61 случа1) и психостимуляторов – 11,4% (8).

– Отравление метадоном протекает крайне тяжело. Одновременно начинают отказывать многие органы и системы: легкие, печень, почки и другие – в зависимости от возраста пациента и имеющихся хронических заболеваний. Среди поступивших к нам пациентов преобладают мужчины от 20 до 45 лет. Далеко не все они имеют давнюю наркотическую зависимость. Есть и те, кто прежде пробовал принимать растительные наркотики, которые считал легкими. Первый же прием метадона привел их на больничную койку, – рассказала главный внештатный токсиколог департамента здравоохранения Тюменской области Ирина Чайковская.