На тюменской трассе насмерть задавили мужчину. Фото: Ольга Крыльцова

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск сегодня, 25 августа, ночью произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Здесь автомобиль Toyota сбил мужчину. К сожалению, пострадавший скончался от полученных в результате ДТП травм. Как стало известно, погибший был жителем Тобольского района.

– По предварительным данным, тоболяк двигался по федеральной дороге вне пешеходного перехода. В настоящее время обстоятельства трагедии устанавливаются, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области, передает «МегаТюмень».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что подобное трагическое ДТП произошло на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск 14 апреля 2020 года, также ночью. На 227-м километре автодороги в Тобольском районе в районе перекрестка Сумкино – Бизино «Лада-Приора» сбила пешехода.

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