Тюменский поселок остался без света из-за повреждения кабеля. Фото - pixabay.com.

Жители поселка Боровский Тюменского района сегодня, 24 августа, остались без электричества. По их словам, света нет во всем поселке. Так, обесточенными оказались жилые дома на улицах Фабричной, Мира, Советской, Солнечной, Озерной и многих других.

– Произошло повреждение кабельной линии, – прокомментировали в пресс-службе СЭУНКО.

По данным официального сайта, первое аварийное отключение электричества было в 11.56.

В 16.00 жители поселка сообщили, что свет дали, однако вскоре лампочки снова потухли, передает «МегаТюмень».