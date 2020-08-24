Группа молодых тюменцев пыталась угнать такси, избив водителя. Фото - СК по Тюменской области.

В Тюменской области предъявлено обвинение троим ранее судимым жителям Сорокинского района 1991, 1996 и 2003 годов рождения. Молодые люди пытались угнать такси, напав на водителя.

Инцидент произошел 20 августа. В этот день обвиняемые вызвали такси в село Готопутово. На вызов подъехал водитель на автомобиле «Рено», группа села в такси. Недалеко от дома 77 по улице Центральной злоумышленники вытащили мужчину из машины и стали бить.

– Крики услышал проезжавший мимо местный житель. Он самостоятельно задержал одного подростка и вызвал полицейских. Остальные с места преступления скрылись, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В настоящее время все злоумышленники задержаны и заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.