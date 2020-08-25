Погода на 25 июля в Тюмени: вечером возможен дождь

В Тюмени вечером возможен дождь. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 25 июля, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. Вечером, возможно, пройдет дождь.

Температура воздуха ночью будет плюс 10 – 11 градусов, днем – плюс 19. Вечером столбики термометров покажут 15 – 16 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть западный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

25 августа отмечается день памяти святых Фотия и Аникиты. В старину заметили: если в этот день дождливо – бабье лето коротким будет, а если погода теплая и ясная, следует ждать хорошего урожая белых грибов. С 25 августа начинаются первые ранние заморозки в воздухе. Начинают опадать отдельные листья у клена.