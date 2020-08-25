Тюменец с похмелья всадил нож в друга. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть омутинской полиции поступило сообщение от фельдшера больницы. Медик рассказал, что в приемное отделение за медицинской помощью обратился 27-летний местный житель: у него резаная рана левого предплечья и поясничной области.

Мужчина получил ножевое ранение в процессе распития спиртного в компании друзей. Рано утром между друзьями возникло недопонимание, которое переросло в ссору.

– Один из товарищей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, взял в руки нож и нанес ножевое ранение потерпевшему. Участковый уполномоченный полиции задержал подозреваемого – ранее судимого безработного 27-летнего местного жителя, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.