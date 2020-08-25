Тюменская прокуратура будет публиковать материалы проверок в «Инстаграм»

Тюменская прокуратура будет публиковать материалы с проверок в «Инстаграм». Скриншот из "Инстаграм".

Прокуратура Тюменской области завела аккаунт в социальной сети Instagram. Таким образом ведомство хочет довести до более широкого круга общественности информацию о своей работе. Подписаться на страничку можно, пройдя по этой ссылке.

– Будем публиковать фото- и видеоматериалы с проверок, судебных процессов, приемов граждан и других мероприятий. Кроме того, знакомить с новеллами законодательства и разъяснять действующие законы, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что на страничке появятся рассказы о работниках прокуратуры, которые прилагают все усилия для обеспечения верховенства закона, защиты прав граждан и интересов государства.