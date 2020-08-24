В Тюмени при строительстве школы максимально сохранят деревья. Фото - портал "Тюмень - наш дом".

В Тюмени подрядчику, строящему новое здание школы № 30 вместо снесенного, поручено максимально сохранить деревья. Работникам указали, какие насаждения являются аварийными и их необходимо убрать, а какие нельзя трогать ни в коем случае.

Начальник отдела по благоустройству управления по экологии Светлана Звонкова обследовала каждое дерево, замерив его диаметр и проанализировав состояние, занесла их в акт обследования и сфотографировала.

– Чтобы понять, сколько деревьев можно спасти от запроектированного под снос количества, мы попросили подрядчиков разбить территорию на секторы и разметить сигнальными лентами контуры зданий и проездов. Это даёт возможность наглядно оценить ситуацию и понять, возможна ли пересадка и какие деревья можно спасти от вырубки, – пояснила Звонкова.

Она отметила, что зачастую подрядчики заявляют о необходимости ликвидации всех деревьев. Однако делать так категорически нельзя: нужно сохранять насаждения по максимуму.