Автоинспекторы контролируют тюменские трассы усиленным составом. Фото - ГИБДД Тюменской области.

В Тюменской области сегодня, 24 августа, проходит профилактическое мероприятие «Трасса». Сотрудники ГИБДД усиленно контролируют федеральные и региональные автодороги.

Наряды ДПС несут службу на аварийных и опасных участках федеральных автодорог Тюмень-Ханты-Мансийск, Тюмень-Омск, Екатеринбург-Тюмень и Курган-Тюмень, а также на региональных - Шадринск-Ялуторовск, Ялуторовск-Ярково, Аромашево-Вагай.

– В ГИБДД выбрали самые аварийные участки федеральных дорог в 2019-м году: 9 ДТП произошло на 193-м километре автодороги Курган-Тюмень, 7 ДТП на 235-м километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, 6 ДТП на 241 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, – сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

В настоящее время трафик на дорогах увеличился. Это связано с возвращением жителей северных округов из отпусков к началу учебного года.