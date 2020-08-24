На улице Дружбы в Тюмени подрядчик, обрезая кроны, загубил 12 тополей. Фото с сайта прокуратуры Тюменской области.

В Тюмени природоохранная прокуратура провела проверку по публикации в одной из местных газет о тополях, которые были загублены в результате обрезки кроны. В итоге возбуждено уголовное дело.

– На улице Дружбы проведена обрезка кроны у 12 бальзамических тополей, которая привела к их гибели. Размер причиненного ущерба составил более 2,2 миллиона рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что все материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело: «повреждение до степени прекращения роста деревьев, если эти деяния совершены в особо крупном размере». Расследование находится на контроле природоохранной прокуратуры.