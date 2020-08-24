Пожилого тюменца увезли в больницу после поедания шашлыка. Фото - pixabay.com.

В Тюмени 63-летний мужчина за ужином подавился небольшой острой костью, которая находилась в шашлыке из свинины. Спустя четыре с половиной часа его состояние ухудшилось, родные вызвали скорую.

– Отцу больно глотать. Думали, пройдет, а ему всё хуже и хуже. Сейчас ему тяжело дышать и даже шевелить головой, – рассказал сын пострадавшего диспетчеру.

Автомобиль с медиками прибыл на адрес спустя девять минут. Специалисты, осмотрев горло пациента, отметили, что жизни пациента ничего не угрожает, так как дыхательные пути не перекрыты. Тюменца доставили в больницу «Нефтяник», где из его горла извлекли инородное тело.

Отметим, что запивать водой и заедать куском хлеба застрявшую в горле кость опасно: при движении своими острыми краями кость может повредить ткани или сместиться в зону голосовых связок и стать препятствием для дыхания. Не менее опасны и другие методы: залитый парафин приведет к ожогу, зубная щетка, вилка нанесут дополнительные травмы.