Более 40 тысяч тюменских детей от 3 до 7 лет получили ежемесячные выплаты. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области 41 тысяча детей получили социальные выплаты за три месяца. Каждому ребенку положено 5 800 рублей.

– Претендовать на выплату имеют право малоимущие семьи региона. Это новая мера социальной поддержки, введенная по поручению президента России 15 января 2020 года, – сообщили в департаменте соцподдержки Тюменской области.

Подробную информацию можно найти на порталах госуслуг www.gosuslugi.ru/, uslugi.admtyumen.ru/, в официальной группе департамента социального развития региона в соцсети «ВКонтакте».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что с 2020 года в Тюменской области увеличится размер пособий по материнству и временной нетрудоспособности. Фонд социального страхования отвечает за два вида выплат: пособия по случаю временной нетрудоспособности и пособия, связанные с материнством. При этом рассчитывать на такие выплаты могут застрахованные граждане, осуществляющие свою трудовую деятельность по договору.

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